Harga Grafi Hari Ini

Harga live Grafi (GRAFI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRAFI ke USD saat ini adalah $ 0 per GRAFI.

Grafi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,584.03, dengan suplai yang beredar 123.77M GRAFI. Selama 24 jam terakhir, GRAFI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00937978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRAFI bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -41.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Grafi (GRAFI)

Kapitalisasi Pasar $ 14.58K$ 14.58K $ 14.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 247.45K$ 247.45K $ 247.45K Suplai Peredaran 123.77M 123.77M 123.77M Total Suplai 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Grafi saat ini adalah $ 14.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRAFI adalah 123.77M, dan total suplainya sebesar 2100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 247.45K.