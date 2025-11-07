Harga Grassito Hari Ini

Harga live Grassito (GRASSITO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GRASSITO ke USD saat ini adalah -- per GRASSITO.

Grassito saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,431, dengan suplai yang beredar 415.06B GRASSITO. Selama 24 jam terakhir, GRASSITO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GRASSITO bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -8.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Grassito (GRASSITO)

Kapitalisasi Pasar $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K Suplai Peredaran 415.06B 415.06B 415.06B Total Suplai 415,064,513,413.172 415,064,513,413.172 415,064,513,413.172

Kapitalisasi Pasar Grassito saat ini adalah $ 129.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRASSITO adalah 415.06B, dan total suplainya sebesar 415064513413.172. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.43K.