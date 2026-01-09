Harga Greyhound Hari Ini

Harga live Greyhound (GH) hari ini adalah $ 0.00269972, dengan perubahan 2.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GH ke USD saat ini adalah $ 0.00269972 per GH.

Greyhound saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,699,704, dengan suplai yang beredar 999.99M GH. Selama 24 jam terakhir, GH diperdagangkan antara $ 0.00252707 (low) dan $ 0.00269946 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01164639, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00229511.

Dalam kinerja jangka pendek, GH bergerak +2.85% dalam satu jam terakhir dan +12.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Greyhound (GH)

Kapitalisasi Pasar $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Suplai Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Total Suplai 999,992,768.790365 999,992,768.790365 999,992,768.790365

Kapitalisasi Pasar Greyhound saat ini adalah $ 2.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GH adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999992768.790365. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.70M.