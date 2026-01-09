Harga Greyhound (GH)
Harga live Greyhound (GH) hari ini adalah $ 0.00269972, dengan perubahan 2.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GH ke USD saat ini adalah $ 0.00269972 per GH.
Greyhound saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,699,704, dengan suplai yang beredar 999.99M GH. Selama 24 jam terakhir, GH diperdagangkan antara $ 0.00252707 (low) dan $ 0.00269946 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01164639, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00229511.
Dalam kinerja jangka pendek, GH bergerak +2.85% dalam satu jam terakhir dan +12.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Greyhound saat ini adalah $ 2.70M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GH adalah 999.99M, dan total suplainya sebesar 999992768.790365. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.70M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Greyhound ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Greyhound ke USD adalah $ -0.0001036311.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Greyhound ke USD adalah $ -0.0016947929.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Greyhound ke USD adalah $ 0.
Pada tahun 2040, harga Greyhound berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Berapa harga Greyhound saat ini?
Greyhound diperdagangkan pada Rp45.39594602420472000, mencerminkan pergerakan harga sebesar 2.71% selama 24 jam terakhir.
Berapa kapitalisasi pasar dan peringkat GH?
Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp45395676983.290704000, GH berada di peringkat #2732 secara global, menunjukkan eksistensinya dalam lanskap mata uang kripto.
Berapa volume perdagangan harian Greyhound?
Volume perdagangan 24 jam mencapai Rp--, menandakan minat yang kuat dari para pedagang serta kondisi likuiditas yang dalam.
Berapa jumlah suplai beredar GH?
Terdapat 999992768.790365 token yang beredar di pasar terbuka.
Berapa rentang harga 24 jam terakhir?
Greyhound berosilasi antara Rp42.49282641140082000 dan Rp45.39157410935196000, mencerminkan volatilitas harian.
Bagaimana perbandingan Greyhound dengan harga tertinggi sepanjang masa (ATH)?
Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp195.83471316167514000, memberikan patokan bagi potensi jangka panjang.
Apakah fundamental jangka panjang yang memengaruhi GH?
Fundamental mencakup mekanisme suplai, tren adopsi dalam kategori Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, serta momentum pengembangan di jaringan --.
Bagaimana perilaku GH dalam berbagai kondisi pasar?
Saat periode volume tinggi, likuiditas meningkat dan spread menjadi lebih ketat. Pada periode volume rendah, fluktuasi harga mungkin menjadi lebih tidak menentu akibat berkurangnya kedalaman pasar.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
|01-07 07:35:32
|Kabar Industri Terkini
Bitcoin Mundur Bersamaan dengan Koin Meme Lama, "114514" Anjlok Lebih dari 90% dalam Satu Hari
|01-06 21:10:15
|Kabar Industri Terkini
Aplikasi Ekosistem Solana Mencapai Pendapatan Tahunan Sebesar $2,39 Miliar, Naik 46% Secara Tahunan, Mencapai Rekor Tertinggi
|01-06 14:41:58
|Kabar Industri Terkini
Ekosistem Solana Pulih, PENGU, FARTCOIN, WIF dan Token Mapan Lainnya Mencatat Keuntungan Lebih dari 40% dalam 7 Hari Terakhir
|01-06 14:28:48
|Kabar Industri Terkini
Beberapa Token Base Chain Melonjak, Kapitalisasi Pasar CLANKER Melampaui $44 Juta
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.