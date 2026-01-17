Berapa harga saat ini dari Grok Potato?

Grok Potato diperdagangkan pada Rp5.9057354045794000, mengalami pergerakan harga sebesar 37.20% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Grok Potato adalah Rp8.60253014928645000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp2.35350485899724000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SOLANUM hari ini?

Market capitalization berada pada Rp5694809039.056371000, menempatkan aset ini di peringkat #5240 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Grok Potato?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SOLANUM.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 964287603.128937 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Grok Potato termasuk?

Grok Potato merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SOLANUM?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SOLANUM memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.