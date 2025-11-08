Harga GROKCHAIN Hari Ini

Harga live GROKCHAIN (GROKCHAIN) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GROKCHAIN ke USD saat ini adalah -- per GROKCHAIN.

GROKCHAIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,367.02, dengan suplai yang beredar 999.45M GROKCHAIN. Selama 24 jam terakhir, GROKCHAIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00299593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GROKCHAIN bergerak -0.36% dalam satu jam terakhir dan -13.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Kapitalisasi Pasar $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,446,686.754739 999,446,686.754739 999,446,686.754739

Kapitalisasi Pasar GROKCHAIN saat ini adalah $ 10.37K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GROKCHAIN adalah 999.45M, dan total suplainya sebesar 999446686.754739. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.37K.