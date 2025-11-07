Harga GUANO Hari Ini

Harga live GUANO (GUANO) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GUANO ke USD saat ini adalah -- per GUANO.

GUANO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,935, dengan suplai yang beredar 717.68M GUANO. Selama 24 jam terakhir, GUANO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00103775, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GUANO bergerak +0.98% dalam satu jam terakhir dan -1.83% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GUANO (GUANO)

Kapitalisasi Pasar $ 119.94K$ 119.94K $ 119.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 141.34K$ 141.34K $ 141.34K Suplai Peredaran 717.68M 717.68M 717.68M Total Suplai 845,769,047.8183365 845,769,047.8183365 845,769,047.8183365

