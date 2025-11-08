Harga Gunstar Metaverse Hari Ini

Harga live Gunstar Metaverse (GSTS) hari ini adalah $ 0.00017057, dengan perubahan 0.23% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GSTS ke USD saat ini adalah $ 0.00017057 per GSTS.

Gunstar Metaverse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,326, dengan suplai yang beredar 336.09M GSTS. Selama 24 jam terakhir, GSTS diperdagangkan antara $ 0.00016969 (low) dan $ 0.00017125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.49, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00011078.

Dalam kinerja jangka pendek, GSTS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gunstar Metaverse (GSTS)

Kapitalisasi Pasar $ 57.33K$ 57.33K $ 57.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Suplai Peredaran 336.09M 336.09M 336.09M Total Suplai 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

