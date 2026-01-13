Berapa harga saat ini dari GVNR?

GVNR (GVNR) diperdagangkan pada Rp9415.8436528, mencerminkan pergerakan harga sebesar 8.63% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran GVNR dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,BTCfi Protocol, GVNR sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif GVNR diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, GVNR mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari GVNR?

Terdapat 15244606.57253081 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat GVNR?

GVNR saat ini menempati peringkat pasar #1753 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp143546150072.0, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja GVNR dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar 8.63% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan GVNR dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,BTCfi Protocol, GVNR menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.