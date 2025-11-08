Harga Hachiko Sol Hari Ini

Harga live Hachiko Sol (HACHI) hari ini adalah $ 0.00005013, dengan perubahan 0.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HACHI ke USD saat ini adalah $ 0.00005013 per HACHI.

Hachiko Sol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,435, dengan suplai yang beredar 999.51M HACHI. Selama 24 jam terakhir, HACHI diperdagangkan antara $ 0.00004892 (low) dan $ 0.00005109 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00424685, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003531.

Dalam kinerja jangka pendek, HACHI bergerak -0.20% dalam satu jam terakhir dan -8.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hachiko Sol (HACHI)

Kapitalisasi Pasar $ 49.44K$ 49.44K $ 49.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.44K$ 49.44K $ 49.44K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,514,277.26412 999,514,277.26412 999,514,277.26412

Kapitalisasi Pasar Hachiko Sol saat ini adalah $ 49.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HACHI adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999514277.26412. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.44K.