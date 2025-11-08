Harga Halo Coin Hari Ini

Harga live Halo Coin (HALO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.44% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HALO ke USD saat ini adalah -- per HALO.

Halo Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 66,353, dengan suplai yang beredar 5.57B HALO. Selama 24 jam terakhir, HALO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.92, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HALO bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -0.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Halo Coin (HALO)

Kapitalisasi Pasar $ 66.35K$ 66.35K $ 66.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 73.65K$ 73.65K $ 73.65K Suplai Peredaran 5.57B 5.57B 5.57B Total Suplai 6,177,683,958.650323 6,177,683,958.650323 6,177,683,958.650323

Kapitalisasi Pasar Halo Coin saat ini adalah $ 66.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HALO adalah 5.57B, dan total suplainya sebesar 6177683958.650323. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 73.65K.