Harga live HAMZ (HAMZ) hari ini adalah $ 0.00000642, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAMZ ke USD saat ini adalah $ 0.00000642 per HAMZ.
HAMZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,418.59, dengan suplai yang beredar 999.93M HAMZ. Selama 24 jam terakhir, HAMZ diperdagangkan antara $ 0.0000063 (low) dan $ 0.00000642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005479, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000063.
Dalam kinerja jangka pendek, HAMZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar HAMZ (HAMZ)
Kapitalisasi Pasar HAMZ saat ini adalah $ 6.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAMZ adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999933099.110828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.42K.
Riwayat Harga HAMZ USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
--
+0.90%
-16.82%
-16.82%
Riwayat Harga HAMZ (HAMZ) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga HAMZ ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HAMZ ke USD adalah $ -0.0000021046. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HAMZ ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HAMZ ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
+0.90%
30 Days
$ -0.0000021046
-32.78%
60 Hari
$ 0
--
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk HAMZ
Prediksi Harga HAMZ (HAMZ) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HAMZ pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga HAMZ (HAMZ) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga HAMZ berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga HAMZ yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga HAMZ untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga HAMZ.
Apa yang dimaksud dengan HAMZ (HAMZ)
Hamster Racing meets blockchain: live betting, automated payouts, and real-time race updates on Solana.
$HAMZ is a Solana-based cryptoasset inspired by hamster racing, combining live betting with on-chain transparency. Users can place quick bets, track active wagers, and receive automatic payouts through smart contracts. The platform streams live races, posts automated updates to X, and offers Multi-Hamster View for simultaneous events. With low-cost, fast Solana transactions, HAMZ delivers interactive entertainment, transparent betting, and future holder rewards.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang HAMZ
Berapa nilai 1 HAMZ pada tahun 2030?
Jika HAMZ tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga HAMZ tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga HAMZ hari ini?
Harga HAMZ hari ini adalah $ 0.00000642. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah HAMZ masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
HAMZ tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi HAMZ, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian HAMZ di Indonesia?
HAMZ senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga HAMZ saat ini di Indonesia?
Harga live HAMZ diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga HAMZ terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga HAMZ untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga HAMZ di Indonesia?
Harga HAMZ dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk HAMZ di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan HAMZ/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga HAMZ bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga HAMZ akan naik tahun ini?
Harga HAMZ mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga HAMZ (HAMZ) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 05:31:36 (UTC+8)
