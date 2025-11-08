Harga HAMZ Hari Ini

Harga live HAMZ (HAMZ) hari ini adalah $ 0.00000642, dengan perubahan 0.90% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAMZ ke USD saat ini adalah $ 0.00000642 per HAMZ.

HAMZ saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,418.59, dengan suplai yang beredar 999.93M HAMZ. Selama 24 jam terakhir, HAMZ diperdagangkan antara $ 0.0000063 (low) dan $ 0.00000642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00005479, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000063.

Dalam kinerja jangka pendek, HAMZ bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HAMZ (HAMZ)

Kapitalisasi Pasar $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.42K$ 6.42K $ 6.42K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,933,099.110828 999,933,099.110828 999,933,099.110828

Kapitalisasi Pasar HAMZ saat ini adalah $ 6.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAMZ adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999933099.110828. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.42K.