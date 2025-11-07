BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Hatch hari ini adalah 0.00627146 USD. Lacak informasi harga aktual HATCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HATCH dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Hatch hari ini adalah 0.00627146 USD. Lacak informasi harga aktual HATCH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HATCH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HATCH

Info Harga HATCH

Penjelasan HATCH

Situs Web Resmi HATCH

Tokenomi HATCH

Prakiraan Harga HATCH

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Hatch

Harga Hatch (HATCH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HATCH ke USD:

$0.00627146
$0.00627146$0.00627146
+0.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Hatch (HATCH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:30 (UTC+8)

Informasi Harga Hatch (HATCH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00624078
$ 0.00624078$ 0.00624078
Low 24 Jam
$ 0.00627166
$ 0.00627166$ 0.00627166
High 24 Jam

$ 0.00624078
$ 0.00624078$ 0.00624078

$ 0.00627166
$ 0.00627166$ 0.00627166

$ 0.13185
$ 0.13185$ 0.13185

$ 0.0059519
$ 0.0059519$ 0.0059519

--

+0.47%

+0.30%

+0.30%

Harga aktual Hatch (HATCH) adalah $0.00627146. Selama 24 jam terakhir, HATCH diperdagangkan antara low $ 0.00624078 dan high $ 0.00627166, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHATCH adalah $ 0.13185, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0059519.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HATCH telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, +0.47% selama 24 jam, dan +0.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hatch (HATCH)

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

--
----

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Hatch saat ini adalah $ 6.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HATCH adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.27M.

Riwayat Harga Hatch (HATCH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Hatch ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Hatch ke USD adalah $ -0.0016112841.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Hatch ke USD adalah $ -0.0025881061.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Hatch ke USD adalah $ -0.00543112206450901.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.47%
30 Days$ -0.0016112841-25.69%
60 Hari$ -0.0025881061-41.26%
90 Hari$ -0.00543112206450901-46.40%

Apa yang dimaksud dengan Hatch (HATCH)

$HATCH is a 100% community-owned, fair launch token on BNB Smart Chain with no team, VC, or pre-sale allocations—earned solely by spending in multi-season events within the Hatchlings Games Universe.

Designed for casual and competitive gamers alike, $HATCH fuels a player-driven ecosystem where Revolving Games empowers the community to shape its vision, expand the Hatchlings IP, and distribute assets to a diverse and committed player base.

Combined with future games and token sinks, $HATCH is positioned for long-term scarcity, sustainable growth, and minimal sell pressure.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Hatch (HATCH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Hatch (USD)

Berapa nilai Hatch (HATCH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hatch (HATCH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hatch.

Cek prediksi harga Hatch sekarang!

HATCH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Hatch (HATCH)

Memahami tokenomi Hatch (HATCH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HATCH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Hatch (HATCH)

Berapa nilai Hatch (HATCH) hari ini?
Harga live HATCH dalam USD adalah 0.00627146 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HATCH ke USD saat ini?
Harga HATCH ke USD saat ini adalah $ 0.00627146. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hatch?
Kapitalisasi pasar HATCH adalah $ 6.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HATCH?
Suplai beredar HATCH adalah 1.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HATCH?
HATCH mencapai harga ATH sebesar 0.13185 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HATCH?
HATCH mencapai harga ATL 0.0059519 USD.
Berapa volume perdagangan HATCH?
Volume perdagangan 24 jam live HATCH adalah -- USD.
Akankah harga HATCH naik lebih tinggi tahun ini?
HATCH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HATCH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:30 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hatch (HATCH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,866.35
$101,866.35$101,866.35

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,351.10
$3,351.10$3,351.10

+1.55%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1617
$1.1617$1.1617

+35.39%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.73
$157.73$157.73

+1.16%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,866.35
$101,866.35$101,866.35

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,351.10
$3,351.10$3,351.10

+1.55%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.73
$157.73$157.73

+1.16%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2276
$2.2276$2.2276

-0.30%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.39
$969.39$969.39

+3.83%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.696
$4.696$4.696

+369.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007834
$0.007834$0.007834

+267.10%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002414
$0.00002414$0.00002414

+124.14%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.6022
$13.6022$13.6022

+122.62%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0948
$0.0948$0.0948

+89.60%