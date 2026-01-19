Harga Hawk Tuah Hari Ini

Harga live Hawk Tuah (HAWKTUAH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HAWKTUAH ke USD saat ini adalah $ 0 per HAWKTUAH.

Hawk Tuah saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 86,516, dengan suplai yang beredar 914.02M HAWKTUAH. Selama 24 jam terakhir, HAWKTUAH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01737179, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HAWKTUAH bergerak +0.63% dalam satu jam terakhir dan +2.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hawk Tuah (HAWKTUAH)

Kapitalisasi Pasar $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 86.52K$ 86.52K $ 86.52K Suplai Peredaran 914.02M 914.02M 914.02M Total Suplai 914,024,849.278014 914,024,849.278014 914,024,849.278014

Kapitalisasi Pasar Hawk Tuah saat ini adalah $ 86.52K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HAWKTUAH adalah 914.02M, dan total suplainya sebesar 914024849.278014. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 86.52K.