Harga HBARbarian Hari Ini

Harga live HBARbarian (HBARBARIAN) hari ini adalah $ 0.00000974, dengan perubahan 4.16% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HBARBARIAN ke USD saat ini adalah $ 0.00000974 per HBARBARIAN.

HBARbarian saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 97,396, dengan suplai yang beredar 10.00B HBARBARIAN. Selama 24 jam terakhir, HBARBARIAN diperdagangkan antara $ 0.00000954 (low) dan $ 0.00001016 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00024793, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000725.

Dalam kinerja jangka pendek, HBARBARIAN bergerak +0.89% dalam satu jam terakhir dan -17.58% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HBARbarian (HBARBARIAN)

Kapitalisasi Pasar $ 97.40K$ 97.40K $ 97.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 97.40K$ 97.40K $ 97.40K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

