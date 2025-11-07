Harga Helmet Insure Hari Ini

Harga live Helmet Insure (HELMET) hari ini adalah $ 0.00354216, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HELMET ke USD saat ini adalah $ 0.00354216 per HELMET.

Helmet Insure saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 150,418, dengan suplai yang beredar 42.46M HELMET. Selama 24 jam terakhir, HELMET diperdagangkan antara $ 0.00351415 (low) dan $ 0.00368434 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00249308.

Dalam kinerja jangka pendek, HELMET bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -13.64% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Helmet Insure (HELMET)

Kapitalisasi Pasar $ 150.42K$ 150.42K $ 150.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 354.22K$ 354.22K $ 354.22K Suplai Peredaran 42.46M 42.46M 42.46M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

