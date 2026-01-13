Berapa nilai Hemule saat ini?

Hemule saat ini diperdagangkan seharga Rp14.964481168, dengan pergerakan harga sebesar -1.37% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan HEMULE hari ini, naik atau turun?

HEMULE telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed.

Seberapa populer Hemule hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual HEMULE.

Apa yang membuat Hemule berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed dan dibangun di atas jaringan --, HEMULE menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah HEMULE yang beredar di pasar?

Terdapat 979998587.911129 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Hemule sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1423.051968, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp6.600086688, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.