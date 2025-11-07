BursaDEX+
Harga live Heroes of NFT hari ini adalah 0.00407644 USD. Lacak informasi harga aktual HON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HON

Info Harga HON

Penjelasan HON

Situs Web Resmi HON

Tokenomi HON

Prakiraan Harga HON

Logo Heroes of NFT

Harga Heroes of NFT (HON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HON ke USD:

$0.00406471
$0.00406471
+0.70%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Heroes of NFT (HON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:00:00 (UTC+8)

Informasi Harga Heroes of NFT (HON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00394011
$ 0.00394011
Low 24 Jam
$ 0.0042796
$ 0.0042796
High 24 Jam

$ 0.00394011
$ 0.00394011

$ 0.0042796
$ 0.0042796

$ 0.427491
$ 0.427491

$ 0.0026069
$ 0.0026069

-1.92%

+1.01%

-10.40%

-10.40%

Harga aktual Heroes of NFT (HON) adalah $0.00407644. Selama 24 jam terakhir, HON diperdagangkan antara low $ 0.00394011 dan high $ 0.0042796, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHON adalah $ 0.427491, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0026069.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HON telah berubah sebesar -1.92% selama 1 jam terakhir, +1.01% selama 24 jam, dan -10.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Heroes of NFT (HON)

$ 359.49K
$ 359.49K

--
--

$ 812.94K
$ 812.94K

88.44M
88.44M

200,000,000.0
200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Heroes of NFT saat ini adalah $ 359.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HON adalah 88.44M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 812.94K.

Riwayat Harga Heroes of NFT (HON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.0017655677.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.0017034154.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.004508346404485819.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.01%
30 Days$ -0.0017655677-43.31%
60 Hari$ -0.0017034154-41.78%
90 Hari$ -0.004508346404485819-52.51%

Apa yang dimaksud dengan Heroes of NFT (HON)

Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards.

The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy.

PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Heroes of NFT (HON)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Heroes of NFT (USD)

Berapa nilai Heroes of NFT (HON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Heroes of NFT (HON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Heroes of NFT.

Cek prediksi harga Heroes of NFT sekarang!

HON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Heroes of NFT (HON)

Memahami tokenomi Heroes of NFT (HON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Heroes of NFT (HON)

Berapa nilai Heroes of NFT (HON) hari ini?
Harga live HON dalam USD adalah 0.00407644 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HON ke USD saat ini?
Harga HON ke USD saat ini adalah $ 0.00407644. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Heroes of NFT?
Kapitalisasi pasar HON adalah $ 359.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HON?
Suplai beredar HON adalah 88.44M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HON?
HON mencapai harga ATH sebesar 0.427491 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HON?
HON mencapai harga ATL 0.0026069 USD.
Berapa volume perdagangan HON?
Volume perdagangan 24 jam live HON adalah -- USD.
Akankah harga HON naik lebih tinggi tahun ini?
HON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:00:00 (UTC+8)

