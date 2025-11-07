Harga Heroes of NFT (HON)
-1.92%
+1.01%
-10.40%
-10.40%
Harga aktual Heroes of NFT (HON) adalah $0.00407644. Selama 24 jam terakhir, HON diperdagangkan antara low $ 0.00394011 dan high $ 0.0042796, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHON adalah $ 0.427491, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0026069.
Dalam hal kinerja jangka pendek, HON telah berubah sebesar -1.92% selama 1 jam terakhir, +1.01% selama 24 jam, dan -10.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Heroes of NFT saat ini adalah $ 359.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HON adalah 88.44M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 812.94K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.0017655677.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.0017034154.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Heroes of NFT ke USD adalah $ -0.004508346404485819.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.01%
|30 Days
|$ -0.0017655677
|-43.31%
|60 Hari
|$ -0.0017034154
|-41.78%
|90 Hari
|$ -0.004508346404485819
|-52.51%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards.
The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy.
PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
