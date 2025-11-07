Informasi Harga Heroes of NFT (HON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: Low 24 Jam $ 0.00394011 High 24 Jam $ 0.0042796 All Time High $ 0.427491 Harga Terendah $ 0.0026069 Perubahan Harga (1 Jam) -1.92% Perubahan Harga (1 Hari) +1.01% Perubahan Harga (7H) -10.40%

Harga aktual Heroes of NFT (HON) adalah $0.00407644. Selama 24 jam terakhir, HON diperdagangkan antara low $ 0.00394011 dan high $ 0.0042796, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHON adalah $ 0.427491, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0026069.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HON telah berubah sebesar -1.92% selama 1 jam terakhir, +1.01% selama 24 jam, dan -10.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Heroes of NFT (HON)

Kapitalisasi Pasar $ 359.49K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 812.94K Suplai Peredaran 88.44M Total Suplai 200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Heroes of NFT saat ini adalah $ 359.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HON adalah 88.44M, dan total suplainya sebesar 200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 812.94K.