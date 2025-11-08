Harga Hexagon Hari Ini

Harga live Hexagon (HEXA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.92% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HEXA ke USD saat ini adalah -- per HEXA.

Hexagon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,813, dengan suplai yang beredar 1.56T HEXA. Selama 24 jam terakhir, HEXA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HEXA bergerak +2.72% dalam satu jam terakhir dan -18.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hexagon (HEXA)

Kapitalisasi Pasar $ 63.81K$ 63.81K $ 63.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.81K$ 63.81K $ 63.81K Suplai Peredaran 1.56T 1.56T 1.56T Total Suplai 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

