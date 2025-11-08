Harga Hiblocks Hari Ini

Harga live Hiblocks (HIBS) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.54% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HIBS ke USD saat ini adalah -- per HIBS.

Hiblocks saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 47,810, dengan suplai yang beredar 11.88B HIBS. Selama 24 jam terakhir, HIBS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02503452, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HIBS bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -11.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hiblocks (HIBS)

Kapitalisasi Pasar $ 47.81K$ 47.81K $ 47.81K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 80.52K$ 80.52K $ 80.52K Suplai Peredaran 11.88B 11.88B 11.88B Total Suplai 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

