Harga live HighKey hari ini adalah 0.0016022 USD. Lacak informasi harga aktual HIGHKEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HIGHKEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga HighKey (HIGHKEY)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HIGHKEY ke USD:

$0.0016022
-4.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live HighKey (HIGHKEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:27:54 (UTC+8)

Informasi Harga HighKey (HIGHKEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00159144
Low 24 Jam
$ 0.0016933
High 24 Jam

$ 0.00159144
$ 0.0016933
$ 0.01283211
$ 0.00159144
-1.07%

-4.94%

-28.02%

-28.02%

Harga aktual HighKey (HIGHKEY) adalah $0.0016022. Selama 24 jam terakhir, HIGHKEY diperdagangkan antara low $ 0.00159144 dan high $ 0.0016933, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHIGHKEY adalah $ 0.01283211, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00159144.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HIGHKEY telah berubah sebesar -1.07% selama 1 jam terakhir, -4.94% selama 24 jam, dan -28.02% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HighKey (HIGHKEY)

$ 1.51M
--
$ 1.51M
950.00M
949,999,411.589841
Kapitalisasi Pasar HighKey saat ini adalah $ 1.51M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HIGHKEY adalah 950.00M, dan total suplainya sebesar 949999411.589841. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.51M.

Riwayat Harga HighKey (HIGHKEY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HighKey ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HighKey ke USD adalah $ -0.0007714631.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HighKey ke USD adalah $ -0.0007529444.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HighKey ke USD adalah $ -0.001223678854230002.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.94%
30 Days$ -0.0007714631-48.15%
60 Hari$ -0.0007529444-46.99%
90 Hari$ -0.001223678854230002-43.30%

Apa yang dimaksud dengan HighKey (HIGHKEY)

HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike.

HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations.

With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity.

Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HighKey (HIGHKEY)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga HighKey (USD)

Berapa nilai HighKey (HIGHKEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HighKey (HIGHKEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HighKey.

Cek prediksi harga HighKey sekarang!

HIGHKEY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi HighKey (HIGHKEY)

Memahami tokenomi HighKey (HIGHKEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HIGHKEY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang HighKey (HIGHKEY)

Berapa nilai HighKey (HIGHKEY) hari ini?
Harga live HIGHKEY dalam USD adalah 0.0016022 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HIGHKEY ke USD saat ini?
Harga HIGHKEY ke USD saat ini adalah $ 0.0016022. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HighKey?
Kapitalisasi pasar HIGHKEY adalah $ 1.51M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HIGHKEY?
Suplai beredar HIGHKEY adalah 950.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HIGHKEY?
HIGHKEY mencapai harga ATH sebesar 0.01283211 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HIGHKEY?
HIGHKEY mencapai harga ATL 0.00159144 USD.
Berapa volume perdagangan HIGHKEY?
Volume perdagangan 24 jam live HIGHKEY adalah -- USD.
Akankah harga HIGHKEY naik lebih tinggi tahun ini?
HIGHKEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HIGHKEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:27:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HighKey (HIGHKEY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

