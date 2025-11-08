Harga His name gort Hari Ini

Harga live His name gort (GORT) hari ini adalah $ 0.00004852, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GORT ke USD saat ini adalah $ 0.00004852 per GORT.

His name gort saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 48,520, dengan suplai yang beredar 999.92M GORT. Selama 24 jam terakhir, GORT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01126022, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004765.

Dalam kinerja jangka pendek, GORT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar His name gort (GORT)

Kapitalisasi Pasar $ 48.52K$ 48.52K $ 48.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 48.52K$ 48.52K $ 48.52K Suplai Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Total Suplai 999,920,673.952268 999,920,673.952268 999,920,673.952268

