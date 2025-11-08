Harga HOG Hari Ini

Harga live HOG (HOG) hari ini adalah --, dengan perubahan 12.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOG ke USD saat ini adalah -- per HOG.

HOG saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,945.54, dengan suplai yang beredar 998.96M HOG. Selama 24 jam terakhir, HOG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOG bergerak +0.82% dalam satu jam terakhir dan -56.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HOG (HOG)

Kapitalisasi Pasar $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K Suplai Peredaran 998.96M 998.96M 998.96M Total Suplai 998,961,610.126902 998,961,610.126902 998,961,610.126902

Kapitalisasi Pasar HOG saat ini adalah $ 10.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOG adalah 998.96M, dan total suplainya sebesar 998961610.126902. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.95K.