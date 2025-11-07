Harga HoldME Token Hari Ini

Harga live HoldME Token (HOLDME) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOLDME ke USD saat ini adalah -- per HOLDME.

HoldME Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 129,187, dengan suplai yang beredar 1.00B HOLDME. Selama 24 jam terakhir, HOLDME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOLDME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HoldME Token (HOLDME)

Kapitalisasi Pasar $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 129.19K$ 129.19K $ 129.19K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar HoldME Token saat ini adalah $ 129.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOLDME adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 129.19K.