BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Holdstation hari ini adalah 0.963588 USD. Lacak informasi harga aktual HOLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Holdstation hari ini adalah 0.963588 USD. Lacak informasi harga aktual HOLD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOLD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOLD

Info Harga HOLD

Penjelasan HOLD

Whitepaper HOLD

Situs Web Resmi HOLD

Tokenomi HOLD

Prakiraan Harga HOLD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Holdstation

Harga Holdstation (HOLD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOLD ke USD:

$0.963588
$0.963588$0.963588
+0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Holdstation (HOLD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:19:42 (UTC+8)

Informasi Harga Holdstation (HOLD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.9433
$ 0.9433$ 0.9433
Low 24 Jam
$ 1.073
$ 1.073$ 1.073
High 24 Jam

$ 0.9433
$ 0.9433$ 0.9433

$ 1.073
$ 1.073$ 1.073

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

$ 0.823101
$ 0.823101$ 0.823101

-0.20%

+0.51%

-23.68%

-23.68%

Harga aktual Holdstation (HOLD) adalah $0.963588. Selama 24 jam terakhir, HOLD diperdagangkan antara low $ 0.9433 dan high $ 1.073, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOLD adalah $ 1.48, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.823101.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOLD telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, +0.51% selama 24 jam, dan -23.68% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Holdstation (HOLD)

$ 7.61M
$ 7.61M$ 7.61M

--
----

$ 28.89M
$ 28.89M$ 28.89M

7.90M
7.90M 7.90M

30,000,000.0
30,000,000.0 30,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Holdstation saat ini adalah $ 7.61M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOLD adalah 7.90M, dan total suplainya sebesar 30000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.89M.

Riwayat Harga Holdstation (HOLD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Holdstation ke USD adalah $ +0.00489257.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Holdstation ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Holdstation ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Holdstation ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00489257+0.51%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Holdstation (HOLD)

Holdstation is a "product-fit community" platform designed for seamless trading and asset management. As the leading perpetual DEX on zkSync, Holdstation integrates Account Abstraction technology with its Holdstation Wallet, Holdstation DeFutures, and zkStarter launchpad, making DeFi as intuitive and user-friendly as possible. The platform supports interacting with dApps, exchanging tokens across Layer 2 and EVM chains, and trading leveraged futures up to 500x, with features like Paymaster, Batch Transactions, Spending Limits, and Social Recovery ensuring a secure, seamless user experience.

Expanding to Berachain, Worldcoin Holdstation continues bridging Web2 and Web3 with innovative DeFi solutions. With A(i)gentFi, a launchpad for autonomous AI agents built on zkSync and Berachain, users can co-own and deploy adaptive, revenue-generating AI agents in seconds, redefining decentralized AI innovation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Holdstation (HOLD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Holdstation (USD)

Berapa nilai Holdstation (HOLD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Holdstation (HOLD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Holdstation.

Cek prediksi harga Holdstation sekarang!

HOLD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Holdstation (HOLD)

Memahami tokenomi Holdstation (HOLD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOLD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Holdstation (HOLD)

Berapa nilai Holdstation (HOLD) hari ini?
Harga live HOLD dalam USD adalah 0.963588 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOLD ke USD saat ini?
Harga HOLD ke USD saat ini adalah $ 0.963588. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Holdstation?
Kapitalisasi pasar HOLD adalah $ 7.61M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOLD?
Suplai beredar HOLD adalah 7.90M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOLD?
HOLD mencapai harga ATH sebesar 1.48 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOLD?
HOLD mencapai harga ATL 0.823101 USD.
Berapa volume perdagangan HOLD?
Volume perdagangan 24 jam live HOLD adalah -- USD.
Akankah harga HOLD naik lebih tinggi tahun ini?
HOLD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOLD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:19:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Holdstation (HOLD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,867.42
$101,867.42$101,867.42

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,350.60
$3,350.60$3,350.60

+1.53%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1553
$1.1553$1.1553

+34.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.62
$157.62$157.62

+1.09%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,867.42
$101,867.42$101,867.42

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,350.60
$3,350.60$3,350.60

+1.53%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.62
$157.62$157.62

+1.09%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2276
$2.2276$2.2276

-0.30%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.02
$969.02$969.02

+3.79%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.678
$4.678$4.678

+367.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007746
$0.007746$0.007746

+262.98%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.9999
$13.9999$13.9999

+129.13%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002443
$0.00002443$0.00002443

+126.83%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0926
$0.0926$0.0926

+85.20%