Harga holoride Hari Ini

Harga live holoride (RIDE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 31.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RIDE ke USD saat ini adalah $ 0 per RIDE.

holoride saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 573,660, dengan suplai yang beredar 879.90M RIDE. Selama 24 jam terakhir, RIDE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.5, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RIDE bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan +36.34% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar holoride (RIDE)

Kapitalisasi Pasar $ 573.66K$ 573.66K $ 573.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 651.83K$ 651.83K $ 651.83K Suplai Peredaran 879.90M 879.90M 879.90M Total Suplai 999,794,371.0 999,794,371.0 999,794,371.0

