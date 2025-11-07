Harga Home Depot xStock Hari Ini

Harga live Home Depot xStock (HDX) hari ini adalah $ 368.09, dengan perubahan 0.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HDX ke USD saat ini adalah $ 368.09 per HDX.

Home Depot xStock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 123,420, dengan suplai yang beredar 335.30 HDX. Selama 24 jam terakhir, HDX diperdagangkan antara $ 367.41 (low) dan $ 372.35 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 427.69, sementara all-time low aset ini adalah $ 364.56.

Dalam kinerja jangka pendek, HDX bergerak -0.33% dalam satu jam terakhir dan -2.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Home Depot xStock (HDX)

Kapitalisasi Pasar $ 123.42K$ 123.42K $ 123.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.94M$ 7.94M $ 7.94M Suplai Peredaran 335.30 335.30 335.30 Total Suplai 21,575.576616046 21,575.576616046 21,575.576616046

Kapitalisasi Pasar Home Depot xStock saat ini adalah $ 123.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HDX adalah 335.30, dan total suplainya sebesar 21575.576616046. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.94M.