Harga live Homo Memetus hari ini adalah 0.00031081 USD. Lacak informasi harga aktual HOMO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOMO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOMO

Info Harga HOMO

Penjelasan HOMO

Whitepaper HOMO

Situs Web Resmi HOMO

Tokenomi HOMO

Prakiraan Harga HOMO

Logo Homo Memetus

Harga Homo Memetus (HOMO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 HOMO ke USD:

$0.00031081
-7.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Homo Memetus (HOMO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:00:35 (UTC+8)

Informasi Harga Homo Memetus (HOMO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00030983
Low 24 Jam
$ 0.00034503
High 24 Jam

$ 0.00030983
$ 0.00034503
$ 0.0028705
$ 0.0001864
-1.50%

-7.55%

-19.86%

-19.86%

Harga aktual Homo Memetus (HOMO) adalah $0.00031081. Selama 24 jam terakhir, HOMO diperdagangkan antara low $ 0.00030983 dan high $ 0.00034503, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOMO adalah $ 0.0028705, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0001864.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOMO telah berubah sebesar -1.50% selama 1 jam terakhir, -7.55% selama 24 jam, dan -19.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Homo Memetus (HOMO)

$ 305.33K
--
$ 310.79K
982.37M
999,963,163.672407
Kapitalisasi Pasar Homo Memetus saat ini adalah $ 305.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOMO adalah 982.37M, dan total suplainya sebesar 999963163.672407. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 310.79K.

Riwayat Harga Homo Memetus (HOMO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Homo Memetus ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Homo Memetus ke USD adalah $ -0.0001506644.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Homo Memetus ke USD adalah $ -0.0002625499.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Homo Memetus ke USD adalah $ -0.00107637973369748.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.55%
30 Days$ -0.0001506644-48.47%
60 Hari$ -0.0002625499-84.47%
90 Hari$ -0.00107637973369748-77.59%

Apa yang dimaksud dengan Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Homo Memetus (HOMO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Homo Memetus (USD)

Berapa nilai Homo Memetus (HOMO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Homo Memetus (HOMO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Homo Memetus.

Cek prediksi harga Homo Memetus sekarang!

HOMO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Homo Memetus (HOMO)

Memahami tokenomi Homo Memetus (HOMO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOMO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Homo Memetus (HOMO)

Berapa nilai Homo Memetus (HOMO) hari ini?
Harga live HOMO dalam USD adalah 0.00031081 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOMO ke USD saat ini?
Harga HOMO ke USD saat ini adalah $ 0.00031081. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Homo Memetus?
Kapitalisasi pasar HOMO adalah $ 305.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOMO?
Suplai beredar HOMO adalah 982.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOMO?
HOMO mencapai harga ATH sebesar 0.0028705 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOMO?
HOMO mencapai harga ATL 0.0001864 USD.
Berapa volume perdagangan HOMO?
Volume perdagangan 24 jam live HOMO adalah -- USD.
Akankah harga HOMO naik lebih tinggi tahun ini?
HOMO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOMO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Homo Memetus (HOMO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

