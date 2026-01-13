Berapa harga saat ini dari Hop Protocol?

Hop Protocol diperdagangkan pada Rp17.78278743984015000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.27% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan HOP dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.27% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika HOP unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Hop Protocol dibandingkan dengan token Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Base Ecosystem?

Dalam segmen Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Base Ecosystem, HOP menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Hop Protocol hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp1337654780.812770000 menempatkan HOP pada peringkat #7516, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp17.33743029368595000 hingga Rp19.5744909056655000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan HOP?

Hop Protocol telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi HOP?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 75222483.07101855, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.