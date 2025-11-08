Harga Hopecore Hari Ini

Harga live Hopecore (HOPE) hari ini adalah $ 0.00001471, dengan perubahan 0.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOPE ke USD saat ini adalah $ 0.00001471 per HOPE.

Hopecore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,627.28, dengan suplai yang beredar 994.12M HOPE. Selama 24 jam terakhir, HOPE diperdagangkan antara $ 0.00001364 (low) dan $ 0.00001486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00059775, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001364.

Dalam kinerja jangka pendek, HOPE bergerak +1.29% dalam satu jam terakhir dan -23.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Hopecore (HOPE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.63K$ 14.63K $ 14.63K Suplai Peredaran 994.12M 994.12M 994.12M Total Suplai 994,121,562.698169 994,121,562.698169 994,121,562.698169

Kapitalisasi Pasar Hopecore saat ini adalah $ 14.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOPE adalah 994.12M, dan total suplainya sebesar 994121562.698169. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.63K.