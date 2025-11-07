BursaDEX+
Harga live HotKeySwap hari ini adalah 0.0022922 USD. Lacak informasi harga aktual HOTKEY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOTKEY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOTKEY

Info Harga HOTKEY

Penjelasan HOTKEY

Situs Web Resmi HOTKEY

Tokenomi HOTKEY

Prakiraan Harga HOTKEY

Harga HotKeySwap (HOTKEY)

Harga Live 1 HOTKEY ke USD:

$0.00229516
$0.00229516
-5.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live HotKeySwap (HOTKEY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:00:56 (UTC+8)

Informasi Harga HotKeySwap (HOTKEY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00229076
$ 0.00229076
Low 24 Jam
$ 0.00245363
$ 0.00245363
High 24 Jam

$ 0.00229076
$ 0.00229076

$ 0.00245363
$ 0.00245363

$ 0.581112
$ 0.581112

$ 0.00173695
$ 0.00173695

-1.07%

-5.21%

-15.63%

-15.63%

Harga aktual HotKeySwap (HOTKEY) adalah $0.0022922. Selama 24 jam terakhir, HOTKEY diperdagangkan antara low $ 0.00229076 dan high $ 0.00245363, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOTKEY adalah $ 0.581112, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00173695.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOTKEY telah berubah sebesar -1.07% selama 1 jam terakhir, -5.21% selama 24 jam, dan -15.63% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar HotKeySwap (HOTKEY)

$ 217.76K
$ 217.76K

--
--

$ 217.76K
$ 217.76K

95.00M
95.00M

95,000,000.0
95,000,000.0

Kapitalisasi Pasar HotKeySwap saat ini adalah $ 217.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOTKEY adalah 95.00M, dan total suplainya sebesar 95000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 217.76K.

Riwayat Harga HotKeySwap (HOTKEY) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga HotKeySwap ke USD adalah $ -0.000126023653090258.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga HotKeySwap ke USD adalah $ -0.0002597841.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga HotKeySwap ke USD adalah $ -0.0003054991.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga HotKeySwap ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000126023653090258-5.21%
30 Days$ -0.0002597841-11.33%
60 Hari$ -0.0003054991-13.32%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan HotKeySwap (HOTKEY)

HotKeySwap is a cutting-edge cryptocurrency project that introduces a seamless trading experience through an easy-to-use Telegram Mini App DEX, ensuring users can buy and sell instantly without compromising their private keys. This revolutionary platform is designed to offer a decentralized and self-custody trading environment, giving users full control of their crypto assets securely stored in their wallets. The platform operates on multiple networks, allowing users to level up their trading game across various decentralized exchanges efficiently.

One of the standout features of HotKeySwap is its gamified decentralized finance ecosystem called Seed Lab 24/7. Users can explore multiple passive income streams and participate in a lucrative referral program that empowers them to earn 30% lifetime rewards directly airdropped to their wallets. The project emphasizes the Crypto 2.0 revolution, offering users the chance to be part of a new sharing economy with cutting-edge mechanisms tailored for crypto enthusiasts. With features like bridging assets from any network, mining mechanisms, and a visually appealing interface on Telegram, HotKeySwap is poised to revolutionize the crypto trading experience and redefine the landscape of decentralized finance.

Get ready to revolutionize your trading experience by downloading Telegram and effortlessly swapping with HotKeySwap, where the power to choose and control your assets is in your hands. Join the Crypto 2.0 revolution and immerse yourself in a world of gamified rewards within the Seed Lab, symbolizing a new era in decentralized finance.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya HotKeySwap (HOTKEY)

Prediksi Harga HotKeySwap (USD)

Berapa nilai HotKeySwap (HOTKEY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda HotKeySwap (HOTKEY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk HotKeySwap.

Cek prediksi harga HotKeySwap sekarang!

HOTKEY ke Mata Uang Lokal

Tokenomi HotKeySwap (HOTKEY)

Memahami tokenomi HotKeySwap (HOTKEY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOTKEY sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang HotKeySwap (HOTKEY)

Berapa nilai HotKeySwap (HOTKEY) hari ini?
Harga live HOTKEY dalam USD adalah 0.0022922 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOTKEY ke USD saat ini?
Harga HOTKEY ke USD saat ini adalah $ 0.0022922. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar HotKeySwap?
Kapitalisasi pasar HOTKEY adalah $ 217.76K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOTKEY?
Suplai beredar HOTKEY adalah 95.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOTKEY?
HOTKEY mencapai harga ATH sebesar 0.581112 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOTKEY?
HOTKEY mencapai harga ATL 0.00173695 USD.
Berapa volume perdagangan HOTKEY?
Volume perdagangan 24 jam live HOTKEY adalah -- USD.
Akankah harga HOTKEY naik lebih tinggi tahun ini?
HOTKEY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOTKEY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:00:56 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting HotKeySwap (HOTKEY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$99,628.07

$3,222.82

$1.0975

$151.67

$1.0005

$99,628.07

$3,222.82

$151.67

$2.1683

$0.16124

