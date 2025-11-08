Harga HowInu Hari Ini

Harga live HowInu (HOW) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HOW ke USD saat ini adalah -- per HOW.

HowInu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 19,350.74, dengan suplai yang beredar 133.99T HOW. Selama 24 jam terakhir, HOW diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HOW bergerak +0.73% dalam satu jam terakhir dan -4.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HowInu (HOW)

Kapitalisasi Pasar $ 19.35K$ 19.35K $ 19.35K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 19.35K$ 19.35K $ 19.35K Suplai Peredaran 133.99T 133.99T 133.99T Total Suplai 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36 133,990,424,473,277.36

Kapitalisasi Pasar HowInu saat ini adalah $ 19.35K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HOW adalah 133.99T, dan total suplainya sebesar 133990424473277.36. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 19.35K.