Harga HUA HUA Hari Ini

Harga live HUA HUA (HUAHUA) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 4.01% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUAHUA ke USD saat ini adalah $ 0 per HUAHUA.

HUA HUA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 143,148, dengan suplai yang beredar 989.22M HUAHUA. Selama 24 jam terakhir, HUAHUA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01309342, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HUAHUA bergerak -0.10% dalam satu jam terakhir dan -1.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HUA HUA (HUAHUA)

Kapitalisasi Pasar $ 143.15K$ 143.15K $ 143.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 143.15K$ 143.15K $ 143.15K Suplai Peredaran 989.22M 989.22M 989.22M Total Suplai 989,218,298.563468 989,218,298.563468 989,218,298.563468

Kapitalisasi Pasar HUA HUA saat ini adalah $ 143.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUAHUA adalah 989.22M, dan total suplainya sebesar 989218298.563468. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 143.15K.