Harga live Huh cat (HUHCAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUHCAT ke USD saat ini adalah -- per HUHCAT.

Huh cat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,486, dengan suplai yang beredar 99.99M HUHCAT. Selama 24 jam terakhir, HUHCAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01546528, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, HUHCAT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.39% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Huh cat (HUHCAT)

Kapitalisasi Pasar $ 25.49K$ 25.49K $ 25.49K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.49K$ 25.49K $ 25.49K Suplai Peredaran 99.99M 99.99M 99.99M Total Suplai 99,991,431.0 99,991,431.0 99,991,431.0

