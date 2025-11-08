Harga HULVIN Hari Ini

Harga live HULVIN (HULVIN) hari ini adalah $ 0.00002992, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HULVIN ke USD saat ini adalah $ 0.00002992 per HULVIN.

HULVIN saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 62,827, dengan suplai yang beredar 2.10B HULVIN. Selama 24 jam terakhir, HULVIN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01409259, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002668.

Dalam kinerja jangka pendek, HULVIN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HULVIN (HULVIN)

Kapitalisasi Pasar $ 62.83K$ 62.83K $ 62.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 62.83K$ 62.83K $ 62.83K Suplai Peredaran 2.10B 2.10B 2.10B Total Suplai 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

