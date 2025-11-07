Harga HUMO Hari Ini

Harga live HUMO (HUMO) hari ini adalah $ 0.00067428, dengan perubahan 3.17% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HUMO ke USD saat ini adalah $ 0.00067428 per HUMO.

HUMO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,428, dengan suplai yang beredar 100.00M HUMO. Selama 24 jam terakhir, HUMO diperdagangkan antara $ 0.00066972 (low) dan $ 0.00070158 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00558269, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0006589.

Dalam kinerja jangka pendek, HUMO bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -26.29% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HUMO (HUMO)

Kapitalisasi Pasar $ 67.43K$ 67.43K $ 67.43K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.43K$ 67.43K $ 67.43K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar HUMO saat ini adalah $ 67.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HUMO adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.43K.