Harga live HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) hari ini adalah $ 0.00001649, dengan perubahan 7.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi HYPR∞ ke USD saat ini adalah $ 0.00001649 per HYPR∞.

HYPERBOREAL INFINITY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 16,466.75, dengan suplai yang beredar 998.64M HYPR∞. Selama 24 jam terakhir, HYPR∞ diperdagangkan antara $ 0.0000157 (low) dan $ 0.0000186 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00385002, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000157.

Dalam kinerja jangka pendek, HYPR∞ bergerak -2.38% dalam satu jam terakhir dan -21.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞)

Kapitalisasi Pasar $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Suplai Peredaran 998.64M 998.64M 998.64M Total Suplai 998,637,043.835219 998,637,043.835219 998,637,043.835219

Kapitalisasi Pasar HYPERBOREAL INFINITY saat ini adalah $ 16.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar HYPR∞ adalah 998.64M, dan total suplainya sebesar 998637043.835219. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.47K.