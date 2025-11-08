Harga Ikigai Hari Ini

Harga live Ikigai (IKIGAI) hari ini adalah $ 0.00001239, dengan perubahan 0.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IKIGAI ke USD saat ini adalah $ 0.00001239 per IKIGAI.

Ikigai saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,694.19, dengan suplai yang beredar 821.38M IKIGAI. Selama 24 jam terakhir, IKIGAI diperdagangkan antara $ 0.00001157 (low) dan $ 0.0000125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00411775, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001157.

Dalam kinerja jangka pendek, IKIGAI bergerak +6.93% dalam satu jam terakhir dan +2.51% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ikigai (IKIGAI)

Kapitalisasi Pasar $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K Suplai Peredaran 821.38M 821.38M 821.38M Total Suplai 821,382,207.1052866 821,382,207.1052866 821,382,207.1052866

