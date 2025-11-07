Harga Infinaeon Hari Ini

Harga live Infinaeon (INF) hari ini adalah $ 0.00037049, dengan perubahan 4.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INF ke USD saat ini adalah $ 0.00037049 per INF.

Infinaeon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 151,876, dengan suplai yang beredar 410.12M INF. Selama 24 jam terakhir, INF diperdagangkan antara $ 0.00030844 (low) dan $ 0.00037784 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01577099, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00030844.

Dalam kinerja jangka pendek, INF bergerak +1.62% dalam satu jam terakhir dan -42.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infinaeon (INF)

Kapitalisasi Pasar $ 151.88K$ 151.88K $ 151.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 155.54K$ 155.54K $ 155.54K Suplai Peredaran 410.12M 410.12M 410.12M Total Suplai 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

