Harga Infraxa Hari Ini

Harga live Infraxa (INFRA) hari ini adalah $ 0.00306791, dengan perubahan 2.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INFRA ke USD saat ini adalah $ 0.00306791 per INFRA.

Infraxa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,068,016, dengan suplai yang beredar 999.97M INFRA. Selama 24 jam terakhir, INFRA diperdagangkan antara $ 0.00306388 (low) dan $ 0.00319482 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00450112, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INFRA bergerak -0.19% dalam satu jam terakhir dan -21.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Infraxa (INFRA)

Kapitalisasi Pasar $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.07M$ 3.07M $ 3.07M Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,972,852.1381345 999,972,852.1381345 999,972,852.1381345

