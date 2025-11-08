Harga Insula Hari Ini

Harga live Insula (ISLA) hari ini adalah $ 0.02980431, dengan perubahan 3.50% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ISLA ke USD saat ini adalah $ 0.02980431 per ISLA.

Insula saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,077, dengan suplai yang beredar 908.50K ISLA. Selama 24 jam terakhir, ISLA diperdagangkan antara $ 0.02785551 (low) dan $ 0.03017534 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.1, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00259618.

Dalam kinerja jangka pendek, ISLA bergerak +0.08% dalam satu jam terakhir dan -5.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Insula (ISLA)

Kapitalisasi Pasar $ 27.08K$ 27.08K $ 27.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K Suplai Peredaran 908.50K 908.50K 908.50K Total Suplai 958,176.0013771977 958,176.0013771977 958,176.0013771977

Kapitalisasi Pasar Insula saat ini adalah $ 27.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ISLA adalah 908.50K, dan total suplainya sebesar 958176.0013771977. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.56K.