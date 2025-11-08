Harga Internosaur Hari Ini

Harga live Internosaur ($INTERN) hari ini adalah $ 0.00004825, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $INTERN ke USD saat ini adalah $ 0.00004825 per $INTERN.

Internosaur saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,472, dengan suplai yang beredar 921.74M $INTERN. Selama 24 jam terakhir, $INTERN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0106355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004515.

Dalam kinerja jangka pendek, $INTERN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -21.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Internosaur ($INTERN)

Kapitalisasi Pasar $ 44.47K$ 44.47K $ 44.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.47K$ 44.47K $ 44.47K Suplai Peredaran 921.74M 921.74M 921.74M Total Suplai 921,739,052.336345 921,739,052.336345 921,739,052.336345

Kapitalisasi Pasar Internosaur saat ini adalah $ 44.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $INTERN adalah 921.74M, dan total suplainya sebesar 921739052.336345. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.47K.