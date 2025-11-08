Harga Invariant Hari Ini

Harga live Invariant (INVT) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi INVT ke USD saat ini adalah -- per INVT.

Invariant saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,746, dengan suplai yang beredar 39.56M INVT. Selama 24 jam terakhir, INVT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00238396, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, INVT bergerak +0.31% dalam satu jam terakhir dan -15.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Invariant (INVT)

Kapitalisasi Pasar $ 34.75K$ 34.75K $ 34.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 158.08K$ 158.08K $ 158.08K Suplai Peredaran 39.56M 39.56M 39.56M Total Suplai 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

