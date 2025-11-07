Harga Iron Bank Hari Ini

Harga live Iron Bank (IB) hari ini adalah $ 0.432937, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IB ke USD saat ini adalah $ 0.432937 per IB.

Iron Bank saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,191, dengan suplai yang beredar 189.84K IB. Selama 24 jam terakhir, IB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 253.73, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.181869.

Dalam kinerja jangka pendek, IB bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -3.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Iron Bank (IB)

Kapitalisasi Pasar $ 82.19K$ 82.19K $ 82.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.17M$ 3.17M $ 3.17M Suplai Peredaran 189.84K 189.84K 189.84K Total Suplai 7,311,366.0 7,311,366.0 7,311,366.0

Kapitalisasi Pasar Iron Bank saat ini adalah $ 82.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IB adalah 189.84K, dan total suplainya sebesar 7311366.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.17M.