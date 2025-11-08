Harga Italian Coin Hari Ini

Harga live Italian Coin (ITA) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITA ke USD saat ini adalah -- per ITA.

Italian Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,231, dengan suplai yang beredar 999.64M ITA. Selama 24 jam terakhir, ITA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00107245, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ITA bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -12.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Italian Coin (ITA)

Kapitalisasi Pasar $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Suplai Peredaran 999.64M 999.64M 999.64M Total Suplai 999,636,899.0 999,636,899.0 999,636,899.0

Kapitalisasi Pasar Italian Coin saat ini adalah $ 25.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ITA adalah 999.64M, dan total suplainya sebesar 999636899.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.23K.