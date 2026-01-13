Harga Itheum Hari Ini

Harga live Itheum (ITHEUM) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ITHEUM ke USD saat ini adalah $ 0 per ITHEUM.

Itheum saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 269,741, dengan suplai yang beredar 606.11M ITHEUM. Selama 24 jam terakhir, ITHEUM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.782059, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ITHEUM bergerak -0.21% dalam satu jam terakhir dan -8.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Itheum (ITHEUM)

Kapitalisasi Pasar $ 269.74K$ 269.74K $ 269.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 378.28K$ 378.28K $ 378.28K Suplai Peredaran 606.11M 606.11M 606.11M Total Suplai 850,000,000.0 850,000,000.0 850,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Itheum saat ini adalah $ 269.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ITHEUM adalah 606.11M, dan total suplainya sebesar 850000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 378.28K.