Harga ITO Hari Ini

Harga live ITO ($ITO) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ITO ke USD saat ini adalah -- per $ITO.

ITO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,437, dengan suplai yang beredar 409.17B $ITO. Selama 24 jam terakhir, $ITO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000164, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $ITO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ITO ($ITO)

Kapitalisasi Pasar $ 67.44K$ 67.44K $ 67.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.44K$ 67.44K $ 67.44K Suplai Peredaran 409.17B 409.17B 409.17B Total Suplai 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285 409,174,758,407.4285

Kapitalisasi Pasar ITO saat ini adalah $ 67.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ITO adalah 409.17B, dan total suplainya sebesar 409174758407.4285. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.44K.