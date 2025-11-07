BursaDEX+
Harga live ivault hari ini adalah 0.01859249 USD. Lacak informasi harga aktual IVT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IVT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga ivault (IVT)

$0.01859104
-4.10%1D
Grafik Harga Live ivault (IVT)
Informasi Harga ivault (IVT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01856796
Low 24 Jam
$ 0.01939043
High 24 Jam

$ 0.01856796
$ 0.01939043
$ 0.063788
$ 0.01185343
-0.11%

-4.09%

-15.96%

-15.96%

Harga aktual ivault (IVT) adalah $0.01859249. Selama 24 jam terakhir, IVT diperdagangkan antara low $ 0.01856796 dan high $ 0.01939043, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIVT adalah $ 0.063788, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01185343.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IVT telah berubah sebesar -0.11% selama 1 jam terakhir, -4.09% selama 24 jam, dan -15.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ivault (IVT)

$ 3.05M
$ 3.05M

--
--

$ 22.31M
$ 22.31M

163.81M
163.81M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ivault saat ini adalah $ 3.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IVT adalah 163.81M, dan total suplainya sebesar 1200000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.31M.

Riwayat Harga ivault (IVT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ivault ke USD adalah $ -0.00079420692959721.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ivault ke USD adalah $ -0.0026123954.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ivault ke USD adalah $ -0.0022785115.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ivault ke USD adalah $ +0.00232412338626299.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00079420692959721-4.09%
30 Days$ -0.0026123954-14.05%
60 Hari$ -0.0022785115-12.25%
90 Hari$ +0.00232412338626299+14.29%

Apa yang dimaksud dengan ivault (IVT)

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points.

Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”.

Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar.

Sumber Daya ivault (IVT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ivault (USD)

Berapa nilai ivault (IVT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ivault (IVT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ivault.

Cek prediksi harga ivault sekarang!

IVT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ivault (IVT)

Memahami tokenomi ivault (IVT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IVT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ivault (IVT)

Berapa nilai ivault (IVT) hari ini?
Harga live IVT dalam USD adalah 0.01859249 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IVT ke USD saat ini?
Harga IVT ke USD saat ini adalah $ 0.01859249. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ivault?
Kapitalisasi pasar IVT adalah $ 3.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IVT?
Suplai beredar IVT adalah 163.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IVT?
IVT mencapai harga ATH sebesar 0.063788 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IVT?
IVT mencapai harga ATL 0.01185343 USD.
Berapa volume perdagangan IVT?
Volume perdagangan 24 jam live IVT adalah -- USD.
Akankah harga IVT naik lebih tinggi tahun ini?
IVT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IVT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ivault (IVT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

