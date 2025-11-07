BursaDEX+
Harga live IXO hari ini adalah 0.00311946 USD. Lacak informasi harga aktual IXO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IXO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IXO

Info Harga IXO

Penjelasan IXO

Whitepaper IXO

Situs Web Resmi IXO

Tokenomi IXO

Prakiraan Harga IXO

Harga IXO (IXO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IXO ke USD:

$0.00311946
+10.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live IXO (IXO)
Informasi Harga IXO (IXO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00281139
Low 24 Jam
$ 0.00320862
High 24 Jam

$ 0.00281139
$ 0.00320862
$ 1.009
$ 0.00274847
-1.68%

+10.29%

+4.30%

+4.30%

Harga aktual IXO (IXO) adalah $0.00311946. Selama 24 jam terakhir, IXO diperdagangkan antara low $ 0.00281139 dan high $ 0.00320862, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIXO adalah $ 1.009, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00274847.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IXO telah berubah sebesar -1.68% selama 1 jam terakhir, +10.29% selama 24 jam, dan +4.30% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar IXO (IXO)

$ 268.43K
--
$ 391.21K
86.64M
126,270,000.0
Kapitalisasi Pasar IXO saat ini adalah $ 268.43K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IXO adalah 86.64M, dan total suplainya sebesar 126270000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 391.21K.

Riwayat Harga IXO (IXO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga IXO ke USD adalah $ +0.00029109.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga IXO ke USD adalah $ -0.0014752696.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga IXO ke USD adalah $ -0.0022493122.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga IXO ke USD adalah $ -0.002921821758397217.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00029109+10.29%
30 Days$ -0.0014752696-47.29%
60 Hari$ -0.0022493122-72.10%
90 Hari$ -0.002921821758397217-48.36%

Apa yang dimaksud dengan IXO (IXO)

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya IXO (IXO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga IXO (USD)

Berapa nilai IXO (IXO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IXO (IXO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IXO.

Cek prediksi harga IXO sekarang!

IXO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi IXO (IXO)

Memahami tokenomi IXO (IXO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IXO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang IXO (IXO)

Berapa nilai IXO (IXO) hari ini?
Harga live IXO dalam USD adalah 0.00311946 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IXO ke USD saat ini?
Harga IXO ke USD saat ini adalah $ 0.00311946. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar IXO?
Kapitalisasi pasar IXO adalah $ 268.43K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IXO?
Suplai beredar IXO adalah 86.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IXO?
IXO mencapai harga ATH sebesar 1.009 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IXO?
IXO mencapai harga ATL 0.00274847 USD.
Berapa volume perdagangan IXO?
Volume perdagangan 24 jam live IXO adalah -- USD.
Akankah harga IXO naik lebih tinggi tahun ini?
IXO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IXO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:03:25 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

