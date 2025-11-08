Harga Japan Coin Hari Ini

Harga live Japan Coin (JAPAN) hari ini adalah $ 0.00005075, dengan perubahan 15.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JAPAN ke USD saat ini adalah $ 0.00005075 per JAPAN.

Japan Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 50,484, dengan suplai yang beredar 999.71M JAPAN. Selama 24 jam terakhir, JAPAN diperdagangkan antara $ 0.00004874 (low) dan $ 0.00006125 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00189953, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001936.

Dalam kinerja jangka pendek, JAPAN bergerak +0.37% dalam satu jam terakhir dan -26.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Japan Coin (JAPAN)

Kapitalisasi Pasar $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 50.48K$ 50.48K $ 50.48K Suplai Peredaran 999.71M 999.71M 999.71M Total Suplai 999,706,959.071641 999,706,959.071641 999,706,959.071641

Kapitalisasi Pasar Japan Coin saat ini adalah $ 50.48K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JAPAN adalah 999.71M, dan total suplainya sebesar 999706959.071641. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 50.48K.