Berapa nilai Jarvis Reward saat ini?

Jarvis Reward saat ini diperdagangkan seharga Rp28.11867510960550000, dengan pergerakan harga sebesar 22.59% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan JRT hari ini, naik atau turun?

JRT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Synthetic Issuer,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Stablecoin Issuer,Synthetic.

Seberapa populer Jarvis Reward hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual JRT.

Apa yang membuat Jarvis Reward berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Derivatives,Synthetic Issuer,Polygon Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Stablecoin Issuer,Synthetic dan dibangun di atas jaringan --, JRT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah JRT yang beredar di pasar?

Terdapat 397100695.0373752 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Jarvis Reward sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp5046.484915414800000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp19.53716286865250000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.